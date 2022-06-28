"Все, що зараз відбувається в Україні, сидить у твоїй голові?": Джошуа висловив підтримку Усику напередодні реваншу (відео)

"Все, що зараз відбувається в Україні, сидить у твоїй голові?": Джошуа висловив підтримку Усику напередодні реваншу (відео)

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа підтримав свого суперника українця Олександра Усик напередодні реваншу через війну в Україні.

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та колишній володар титулів Ентоні Джошуа поспілкувалися перед черговими зйомками промо другого поєдинку між собою.

Відео діалогу показали на сторінці Matchroom Boxing у Twitter.

"Як твоя сім'я?" – поцікавився Ентоні в українського чемпіона. Усик відповів, що все добре. Після цього Джошуа додав: "Все, що зараз відбувається в Україні, сидить у твоїй голові, правда?". Олександр кивнув у відбовідь і потиснув британцю руку.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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