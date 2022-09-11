Все вирішила остання чверть: збірна України прикро вилетіла з Євробаскету-2022

У неділю, 11 вересня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2022, у якому збірна України з баскетболу протистояла Польщі.

Чоловіча збірна України програла Польщі в матчі 1/8 фіналу Євробаскету-2022 - 86:94.

Вже на 2-й хвилині поляки вели 5:0. До кінця першої чверті "синьо-жовті" не зуміли наздогнати суперника - 21:24.

У другій чверті Слоутер та Бальцеровські продовжили нас турбувати – на двох вони набрали 26 очок за половину гри, реалізувавши 6 з 9 триочкових. У решти команди – жодного дальнього влучання і максимум 4 очки. У нас знайшлась відповідь в особі В'ячеслава Боброва, який за перші 20 хвилин гри набрав 13 очок, в тому числі влучивши 3 з 5 дальній спроб.

Наприкінці третьої чверті п'ять очок поспіль здобув Пустовий, але поляки, реалізувавши три штрафні в останній атаці, пішли на останній відрізок із перевагою у два очки.

У останній чверті українці вийшли вперед, але далі кілька невдалих дій в атаці і дальні попадання гравців збірної Польщі зробили -9 для нас.

За півтори хвилини до кінця українці завдяки влучним кидкам Санона, Пустового й Михайлюка скоротили відставання до двох очок за 46 секунд до кінця. Утім українська команда так і не встигла відновити перевагу й у підсумку поступилася з рахунком 86:94.

На груповій стадії збірна України здобула три перемоги - над Великою Британією ( 90:61 ), Естонією ( 74:73 ) та Італією ( 84:73 ), а також зазнала двох поразок - від Греції ( 79:99 ) та Хорватії ( 85:90 );

( ), Естонією ( ) та Італією ( ), а також зазнала двох поразок - від Греції ( ) та Хорватії ( ); Чинними чемпіонами Європи з баскетболу є словенці, які у фіналі 2017 року обіграли Сербію. Саме Словенія вибила з турніру і команду України на стадії 1/8 фіналу.

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які були поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримали чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.