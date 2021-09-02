Все вирішила перестрілка: Україна завоювала 78-му медаль Паралімпіади в Токіо

Все вирішила перестрілка: Україна завоювала 78-му медаль Паралімпіади в Токіо

Олексій Денисюк поступився у напруженій боротьбі за "срібло", але здобув "бронзу".

Українець Олексій Денисюк став бронзовим призером Паралімпійських ігор-2020 у Токіо з кульової стрільби.

Наш співвітчизник посів третє місце в фіналі стрільби зі змішаного пістолета з 25 метрів.

До останнього наш спортсмен претендував на срібну нагороду, конкуруючи з поляком Шимоном Савінським. Доля другого місця визначалася в перестрілці, де українець поступився. Таким чином, Денисюк взяв бронзову медаль Токіо-2020. "Золото" з солідним відривом виграв китаєць Сін Хуан.

Зазначимо, що в фіналі також змагалася українка Ірина Ляха, яка посіла восьме місце.

Тепер в активі української збірної 78 нагород Паралімпади в Токіо: 19 золотих, 35 срібних і 24 бронзові. Україна перебуває в топ-5 медального заліку та йде четвертою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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