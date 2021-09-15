Все вирішив гол у кінці: "Реал" вирвав перемогу над "Інтером" у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Фаворити групи D порадували цікавим футболом.
Міланський "Інтер" програв мадридському "Реалу" в домашньому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Джузеппе Меацца" завершилася з рахунком 0:1.
Перша половина гри пройшла за переваги господарів. Вони мали кілька відмінних моментів, щоб забити, але у воротах "вершкових" чудово діяв Тібо Куртуа.
Після перерви "вершковим" вдалося перехопити ініціативу - вони заволоділи ігровою перевагою, але застати зненацька господарів ніяк не могли.
Коли ж здавалося, що поєдинок завершиться внічию, "Реал" несподівано забив. Наприкінці поєдинку Едуарду Камавінга віддав пас у карному майданчику господарів на Родріго Гоеса, який пробив повз Саміра Хандановича.
- В іншому матчі стартового туру групи D донецький "Шахтар" з рахунком 0:2 сенсаційно програв молдавському "Шерифу".
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.