Все вирішив овертайм: визначився чемпіон світу з хокею (відео)

Канадці у фінальному матчі обіграли фінів.

Збірна Канади стала переможцем Чемпіонату світу з хокею-2021, який приймала латвійська Рига.

У драматичному фінальному матчі "Кленові листки" перемогли команду Фінляндії - 3:2 за підсумками овертайму.

Фіни двічі вели в рахунку, але канадці знаходили сили, щоб відновити паритет. Три періоди не дозволили визначити переможця планетарної першості, тому команди продовжили змагатися далі. На сьомій хвилині додаткового тайму Нік Пол став автором вирішальної шайби і приніс Канаді жаданий трофей.

Для Канади це 27-й тріумф на чемпіонатах світу. Фіни не використали шанс здобути четверте "золото" в історії.

Бронзовим призером Чемпіонату світу стала збірна США, яка обіграла Німеччину (6:1).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання