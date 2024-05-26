Все вирішив шикарний гол: "Баєр" у меншості виграв Кубок Німеччини та оформив золотий дубль (відео)

Команда Хабі Алонсо завоювала трофей у боротьбі з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном".
Леверкузенський "Баєр" став володарем Кубка Німеччини сезону 2023/24. У фінальному матчі турніру "фармацевти" мінімально обіграли (1:0) "Кайзерслаутерн", який виступає в другій Бундеслізі.
Єдиний гол у поєдинку на "Олімпіаштадіоні" у Берліні було забито на 16-й хвилині. Швейцарський півзахисник леверкузенського клубу Граніт Джака розкішним ударом з-за меж штрафного відправив м'яч до сітки воріт суперника.
Зазначимо, що перед перервою команда Хабі Алонсо залишилася в меншості – на 44-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив івуарійський захисник Оділон Коссуну
Проте футболісти "Кайзерслаутерна" до фінального свистка не зуміли скористатися чисельною перевагою та розпечатати ворота "Баєра".
Огляд матчу "Кайзерслаутерн" – "Баєр"
Таким чином, "Баєр" оформив золотий дубль. Раніше "фармацевти" вперше в клубній історії виграли чемпіонський титул Бундесліги.
Леверкузенський клуб міг навіть зробити требл, однак у фіналі Ліги Європи сенсаційно зазнав розгромної поразки від "Аталанти".
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