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Все вирішив швидкий гол: "Кривбас" зазнав несподіваної поразки на старті 21-го туру УПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
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Все вирішив швидкий гол: "Кривбас" зазнав несподіваної поразки на старті 21-го туру УПЛ (відео)

Фото: УПЛ

Команда Юрія Вернидуба не впоралася з "Минаєм".

"Минай" на домашній арені переміг "Кривбас" у стартовому матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 1:0.

Єдиний гол закарпатський клуб забив уже на початку поєдинку. Після передачі Ігоря Гончара відзначився Олег Вишневський.

Зазначимо, що протягом зустрічі команди створили обмаль гольових моментів, завдавши на двох лише три удари в площину воріт (два – у "Миная" та один – у "Кривбаса").

Огляд матчу

Після цього поєдинку "Кривбас" (28 очок) залишився на шостому місці в УПЛ. "Минай" (21 бал) піднявся на десяту позицію.

У наступному турі команда Юрія Вернидуба 23 квітня прийме "Чорноморець", а закарпатці 22 квітня на виїзді зіграють проти "Вереса".

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Дата публікації
Перегляди
144
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