Все вирішив тайбрейк: Світоліна віддала путівку до півфіналу US Open 19-річній сенсації

Найсильніша тенісистка України припинила боротьбу на турнірі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу Відкритого чемпіонату США.

У чвертьфінальному поєдинку п'ята ракетка світу, яка була абсолютною фавориткою цього матчу в букмекерів, програла 19-річній Лейлі Фернандес з Канади (№ 73 WTA).

Українка програла перший сет 3:6, після чого виграла другий 6:3. У третій партії Еліна поступалася 2:5, але зуміла зібратися та взяла три гейми поспіль. У підсумку тенісистки визначали долю путівки до півфіналу на тайбрейку, де перемогу здобула Фернандес - 7:5.

У півфіналі Лейла зіграє з переможницею пари Барбора Крейчикова (Чехія) - Аріна Сабалєнка (Білорусь).

Нагадаємо, на попередніх стадіях US Open-2021 Світоліна перемогла Ребекку Маріно з Канади (6:2, 6:3), іспанку Ребекку Масарову (6:2, 7:5), росіянку Дар'ю Касаткіну (6:4, 6:2) та Сімону Халеп з Румунії (6:3, 6:3).

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