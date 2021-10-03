Все визначив пенальті: клуб Селезньова з новим тренером поступився дебютанту УПЛ

Все визначив пенальті: клуб Селезньова з новим тренером поступився дебютанту УПЛ

"Металіст 1925" здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті.

"Металіст 1925" мінімально переміг "Минай" в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на ОСК "Металіст" у Харкові завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у поєдинку був забитий на 72-й хвилині - Артем Габелок реалізував пенальті і приніс харківській команді перемогу.

Зазначимо, що "Минай" на гру вивів новий тренер - Микола Цимбал. На тижні Василя Кобіна було звільнено з посади керманича закарпатців.

Дебютант нинішнього сезону "Металіст 1925" (13 очок) здобув другу поспіль перемогу та вийшов на восьме місце в УПЛ. "Минай", у складі якого виступає скандальний Євген Селезньов , із 6 балами йде на передостанній позиції.

, із 6 балами йде на передостанній позиції. У наступному турі, який відбудеться після паузи на ігри збірних, харків'яни 16 жовтня на виїзді зіграють проти "Маріуполя", а "Минай" 17 жовтня прийме "Десну".

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