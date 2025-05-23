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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Все вирішилося в останньому турі: визначився чемпіон Італії з футболу-2024/25 (відео)

"Наполі" учетверте в історії виборов "скудетто".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Скотт Мактоміней, "Наполі" – "Кальярі"

Скотт Мактоміней, "Наполі" – "Кальярі" / © Associated Press

"Наполі" став чемпіоном Італії з футболу сезону-2024/25. "Партенопейці" завоювали титул за підсумками матчу заключного, 38-го туру Серії А, в якому вдома обіграли "Кальярі".

Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 2:0.

Підопічні Антоніо Конте відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині красивим ударом злету боковими ножицями забив Скотт Мактоміней.

На старті другого тайму неаполітанці подвоїли свою перевагу в рахунку – на 51-й хвилині голом відзначився Ромелу Лукаку.

У паралельному матчі конкурент "Наполі" у боротьбі за "скудетто", міланський "Інтер", на виїзді обіграв "Комо" з рахунком 2:0.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці Серії А неаполітанський клуб (82 очки) випередив "нерадзуррі" (81 бал) на один заліковий пункт.

Для "Наполі" це четверте чемпіонство в історії. Раніше "партенопейці" здобували титул у сезонах 1986/87, 1989/90 та 2022/23.

Нагадаємо, для "Інтера" на цьому сезон не завершено. У суботу, 31 травня, команда Сімоне Індзагі на "Альянц Арені" в Мюнхені позмагається з французьким ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

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