"Все закінчиться до восьмого раунду": ексчемпіон світу дав сміливий прогноз на бій Усик - Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер прокоментував можливий бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF, та IBO Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Новозеландський боксер переконаний, що об'єднавчий поєдинок між Усиком та Ф'юрі завершиться достроковою перемогою "Циганського короля".

На думку Паркера, британський чемпіон зможе скористатися своєю перевагою в антропометрії та не більш ніж за вісім раундів нокаутує українця.

"Тайсон може боксувати та добре рухатися, враховуючи його перевагу в зрості та розмаху рук. Або ж він може стояти на місці й просто обстрілювати Усика, але українець - дуже розумний боєць.

Є багато способів, як Ф'юрі може перемогти його. Виходячи з переваги Тайсона в габаритах, зрості, розмаху рук і вазі, Усик може показати свій максимум, але все закінчиться до восьмого раунду", - сказав Паркер в інтерв'ю ютуб-каналу iD Boxing.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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