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Вселився Ібрагімович: у США футболіст забив божевільний гол бісиклетою з-за меж штрафного (відео)

Вселився Ібрагімович: у США футболіст забив божевільний гол бісиклетою з-за меж штрафного (відео)

Associated Press

Вінгер "Тімберс" Дайрон Аспрілья не побоявся виконати складний трюк і був винагороджений.

По-справжньому розкішний гол було забито в матчі американської ліги МЛС між командами "Портленд Тімберс" і "Сан-Хосе". Півзахисник господарів Дайрон Аспрілья став автором фантастичного гольового удару.

За рахунку 1:0 на користь своєї команди колумбійський вінгер скористався помилкою воротаря суперників, який буквально випустив м'яч з рук, підкинув ігрове знаряддя та з-за меж штрафного завдав удару в падінні через себе. М'яч парашутом опустився до сітки воріт гостей.

Зазначимо, що схожий гол вдався нападнику збірної Швеції Златану Ібрагімовичу в товариському матчі проти Англії в 2012 році. Цей шедевр надовго збережеться в пам'яті любителів футболу.

  • Поєдинок завершився перемогою "Тімберс" з рахунком 2:0
  • Це вже 10-й гол футболіста у 32 поєдинках в MLS.

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