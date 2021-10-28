Вселився Ібрагімович: у США футболіст забив божевільний гол бісиклетою з-за меж штрафного (відео)

Вінгер "Тімберс" Дайрон Аспрілья не побоявся виконати складний трюк і був винагороджений.

По-справжньому розкішний гол було забито в матчі американської ліги МЛС між командами "Портленд Тімберс" і "Сан-Хосе". Півзахисник господарів Дайрон Аспрілья став автором фантастичного гольового удару.

За рахунку 1:0 на користь своєї команди колумбійський вінгер скористався помилкою воротаря суперників, який буквально випустив м'яч з рук, підкинув ігрове знаряддя та з-за меж штрафного завдав удару в падінні через себе. М'яч парашутом опустився до сітки воріт гостей.

Are you kidding?!



Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0 — Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021

Зазначимо, що схожий гол вдався нападнику збірної Швеції Златану Ібрагімовичу в товариському матчі проти Англії в 2012 році. Цей шедевр надовго збережеться в пам'яті любителів футболу.

#OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣2️⃣,@Ibra_official scored THAT overhead kick against England...He also scored all 4 of Sweden’a goals.



An unforgettable night pic.twitter.com/ELlJUUTdGp — Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) November 14, 2019

Поєдинок завершився перемогою "Тімберс" з рахунком 2:0 .

. Це вже 10-й гол футболіста у 32 поєдинках в MLS.

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