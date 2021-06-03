Всерйоз ризикував життям: у збірній Португалії розповіли про "секретні" тренування Роналду в дитинстві

Дивовижна історія.
Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів про "секретні" тренування головної зірки своєї команди Кріштіану Роналду, які той практикував ще в дитинстві.
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО РОНАЛДУ, ЯКІ ВАС ЗДИВУЮТЬ
"Мрії збуваються. Коли ти в 14-15 років переходиш вулицю з обтяжувачами на ногах на жовтий колір світлофора, щоб пробігти швидше, ніж поїдуть автомобілі, і набрати таким чином м'язову масу... Я думаю, що цей факт чітко демонструє всю суть Кріштіану Роналду.
Він уособлює амбіції, бажання, рішучість, смиренність, працю і виконання мрій. Протягом всього свого життя він показує, що мрія може стати реальністю, що звичайний хлопчик з Фуншала може стати великим футболістом. Якщо сидіти склавши руки в очікуванні втілення мрії, нічого не вийде", - цитує Сантуша El Mundo Deportivo.
ГОЛОВНІ РЕКОРДИ НАЙКРАЩОГО БОМБАРДИРА В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ
- На початку 2021 року Роналду побив рекорд "Короля футболу" Пеле за кількістю голів в офіційних матчах.
- За кар'єру Кріштіану пограв за лісабонський "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал" і туринський "Ювентус".
- На клубному рівні і зі збірною Португалії 36-річний форвард завоював у сумі 34 трофеї.