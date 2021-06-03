Всерйоз ризикував життям: у збірній Португалії розповіли про "секретні" тренування Роналду в дитинстві

Дивовижна історія.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів про "секретні" тренування головної зірки своєї команди Кріштіану Роналду, які той практикував ще в дитинстві.

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"Мрії збуваються. Коли ти в 14-15 років переходиш вулицю з обтяжувачами на ногах на жовтий колір світлофора, щоб пробігти швидше, ніж поїдуть автомобілі, і набрати таким чином м'язову масу... Я думаю, що цей факт чітко демонструє всю суть Кріштіану Роналду.

Він уособлює амбіції, бажання, рішучість, смиренність, працю і виконання мрій. Протягом всього свого життя він показує, що мрія може стати реальністю, щ о звичайний хлопчик з Фуншала може стати великим футболістом. Якщо сидіти склавши руки в очікуванні втілення мрії, нічого не вийде ", - цитує Сантуша El Mundo Deportivo.

ГОЛОВНІ РЕКОРДИ НАЙКРАЩОГО БОМБАРДИРА В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ

На початку 2021 року Роналду побив рекорд "Короля футболу" Пеле за кількістю голів в офіційних матчах.

"Короля футболу" Пеле за кількістю голів в офіційних матчах. За кар'єру Кріштіану пограв за лісабонський " Спортинг ", " Манчестер Юнайтед ", мадридський " Реал " і туринський " Ювентус ".

", " ", мадридський " " і туринський " ". На клубному рівні і зі збірною Португалії 36-річний форвард завоював у сумі 34 трофеї.

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