Вшанувала пам'ять легенди: НБА вперше в історії вивела з обігу ігровий номер серед усіх команд

На честь Білла Расселла, який помер наприкінці липня, Національна баскетбольна асоціація (НБА) вивела з обігу всіх команд 6-й номер.

НБА вивела з обігу шостий ігровий номер для баскетболістів усіх команд у лізі, який належав 11-разовому чемпіону НБА Біллу Расселлу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Асоціації.

Наприкінці липня легендарний ексбаскетболіст "Бостон Селтікс" помер у віці 88 років і ліга вирішила таким чином вшанувати його пам'ять.

У 1975 році Расселла було включено до баскетбольної Зали слави. У 2021 році американець увійшов туди ще й як тренер, ставши першим темношкірним очільником команди НБА в історії.

Расселл провів у НБА 13 сезонів. Він виступав лише за одну команду — "Бостон Селтікс". Саме з бостонською командою він встановив рекорд, вигравши 11 чемпіонських титулів, при цьому - 9 сезонів поспіль.

Білл Рассел п’ять разів визнавався найкращим гравцем сезону у НБА. Також він 12 разів брав участь у матчі всіх зірок.

Нагадаємо, що легендарний український баскетболіст Станіслав Медведенко продав свої чемпіонські персні НБА за 250 тисяч доларів на аукціоні задля підтримки України

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