Проспорт
150
1 хв

Вщент розтрощив ракетку: російський тенісист посеред матчу влаштував істерику

Данило Медведєв укотре відзначився ганебною поведінкою на корті.

Максим Приходько
Данило Медведєв

Данило Медведєв / © Associated Press

Російський тенісист Данило Медведєв влаштував істерику під час матчу проти італійця Маттео Берреттіні в 1/16 фіналу турніру ATP 1000 у Монте-Карло.

Поєдинок завершився розгромною поразкою "нейтрального" спортсмена з держави-агресорки з рахунком 0:6, 0:6.

Для перемоги над росіянином італійському тенісисту вистачило 49 хвилин. Посеред другого сету Медведєв настільки розлютився через власну безпорадність на корті, що вщент розтрощив ракетку.

Уболівальники на трибунах глузували з росіянина, аплодуючи в такт його ударам ракетки об корт.

Додамо, що Медведєв уже далеко не вперше зганьбився своєю неадекватною поведінкою на корті. Наприклад, під час півфінального матчу Australian Open-2022 він визвірився на суддю, обізвавши його "тупим". У фіналі того турніру росіянин обізвав уболівальників "ідіотами без мізків".

А під час матчу першого кола US Open-2025 російський тенісист "наїхав" на суддю, а коли зазнав поразки, то вирішив вимістити своє розчарування на ракетці та вщент розтрощив її.

За свою кар'єру 30-річний Медведєв лише одного разу вигравав турнір Grand Slam. Це сталося на US Open-2021. На його рахунку три програні фінали мейджорів — на Australian Open (2021, 2022, 2024).

