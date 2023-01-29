Встановила рекорд змагань: українська стрибунка у висоту виграла турнір у Франції

Ірина Геращенко здобула першу перемогу на міжнародних стартах 2023 року.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту в приміщенні, які відбулися у французькому Нанті.

Українка з другої спроби взяла висоту 1,93 метра, забезпечивши собі перемогу. Ірина також намагалася подолати планку на висоті 1,97 метра, однак усі три спроби були невдалими.

Срібною призеркою цього турніру стала француженка Навал Меніке, якій підкорилася висота 1,91 метра. Бронзовою призеркою стала ще одна представниця Франції Лаура Салін-Ейке (1,85 метра).

У переможній спробі Геращенко встановила новий рекорд турніру, перевершивши досягнення трирічної давнини Бетан Партрідж на два сантиметри.

Зазначимо, що ця перемога стала для Ірини першою на міжнародних турнірах у сезоні-2023.

Нагадаємо, раніше Геращенко здобула "срібло" змагань у німецькому Коттбусі. Також Ірина стала другою на Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові.

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