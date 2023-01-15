Встановила світовий рекорд сезону: Магучіх виграла свій перший турнір 2023 року (відео)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Олексія Дем'янюка, який відбувся у Львові.

Це був один з перших легкоатлетичних стартів 2023 року, а для Магучіх це взагалі був перший турнір від вересня 2022 року.

Незважаючи на таку перерву у виступах, 21-річна спортсменка з Дніпра перевершила усіх своїх суперниць. У переможній спробі Ярослава стрибнула на на 2,00 м.

"Срібло" змагань з результатом 1,93 м виборола Ірина Геращенко. "Бронзу" завоювала Юлія Левченко, якій підкорилася висота 1,91 м.

Зазначимо, що Магучіх встановила новий рекорд сезону у приміщенні. Перед цим найкращий результат належав Ірині Геращенко, яка взяла висоту 1,96 м на "Різдвяних стартах".

Меморіал Олексія Дем'янюка. Стрибки у висоту. Фінал

1. Ярослава Магучіх – 2,00 м

2. Ірина Геращенко – 1,93 м

3. Юлія Левченко – 1,91 м

Відео переможного стрибка Магучіх

Нагадаємо, за підсумками минулого року Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки світу.

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