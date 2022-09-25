Встановив новий світовий рекорд: легендарний кенійський бігун вчетверте виграв Берлінський марафон

Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге став переможцем Берлінського марафону-2022, побивши раніше встановлений ним самим світовий рекорд.

37-річний кенієць подолав традиційну марафонську дистанцію (42 км 195 м) за 2 години 1 хвилину та 9 секунд.

Це абсолютний світовий рекорд на офіційних марафонських стартах. Попереднє найкраще досягнення також належало Кіпчоге - 2018 року він також у Берліні пробіг марафон за 2 години 1 хвилину та 39 секунд. Тож тепер йому вдалося перевершити той результат на 30 секунд.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що Кіпчоге вчетверте виграв Берлінський марафон, повторивши рекорд Гайле Гебрселассіє.

Додамо, що Кіпчоге є дворазовим олімпійським чемпіоном у марафоні (Ріо-2016, Токіо-2020). Також на його рахунку "бронза" Олімпіади-2004 в Афінах (дистанція 5000 м) та "срібло" Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року (дистанція 5000 м).

Нагадаємо, Кіпчоге планує також виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі, де має можливість стати першим триразовим олімпійським чемпіоном-марафонцем в історії.

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