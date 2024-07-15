Встановив ще один рекорд: 17-річний іспанський вундеркінд став найкращим молодим гравцем Євро-2024

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем Євро-2024.

Фото 17-річного вихованця каталонської "Барселони" з відповідною нагородою з'явилося на офіційних сторінках турніру в соцмережах.

У фінальному матчі проти Англії він вийшов у стартовому складі "Червоної фурії" та на початку другого тайму відзначився результативною передачею на Ніко Вільямса.

Загалом Ямаль на чемпіонаті Європи-2024 зіграв у всіх 7 матчах, забивши один гол та зробиши 4 асисти.

The world is at his feet #EURO2024 pic.twitter.com/ylFyJwq0YP — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024

Ламін став наймолодшим переможцем Євро за всю історію. На момент фінального поєдинку йому виповнилося 17 років та один день.

Раніше Ямалю підкорилася низка інших унікальних досягнень. Ламін – наймолодший гравець і асистент в історії Євро. Також він побив рекорд Пеле і став наймолодшим автором гола на великих міжнародних турнірах – чемпіонаті Європи або світу.

Іспанія здолала Англію з рахунком 2:1 і вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи. "Червона фурія" стала одноосібним рекордсменом за цим показником, обійшовши на один титул Німеччину.

Піренейці уп'яте зіграли у фіналі Євро. 1964 року іспанці у фіналі перемогли збірну СРСР (2:1), 1984-го програли Франції (0:2), 2008-го обіграли Німеччину (1:0), а 2012-го у Києві розгромили Італію (4:0).

Англія вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, але знову не змогла здобути трофей. У вирішальному матчі попереднього Євро, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, команда Гарета Саутгейта в серії пенальті програла італійцям (1:1, пен. 2:3).

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