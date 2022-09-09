Встановив унікальний гольовий рекорд: УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів (відео)

Нападник "Барселони" Роберт Левандовські став найкращим гравцем за підсумками 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Польський бомбардир оформив хет-трик у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти чеської "Вікторії" з міста Пльзень.

У боротьбі за звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів форвард "Барселони" випередив вінгера "Баварії" Лероя Сане, нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе та хавбека "Наполі" Пьотра Зеліньскі.

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Крім того, Левандовські встановив унікальний гольовий рекорд у Лізі чемпіонів. Роберт став першим футболістом в історії турніру, який оформлював хет-трик у складі трьох різних клубів. Раніше він також забивав тричі в одному матчі за "Боруссію" Дортмунд (одного разу) та "Баварію" (тричі).

Нагадаємо, "Барселона" на "Камп Ноу" розгромила "Вікторію" з рахунком 5:1. В іншому матчі групи C "Баварія" в Мілані впевнено обіграла "Інтер" (0:2).

Таким чином, після першого туру у квартеті C лідирують "Баварія" та "Барселона", які набрали по 3 очки. "Інтер" та "Вікторія" посідають третю та четверту позиції відповідно.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" прийматиме "Барселону", а "Інтер" поїде в гості до "Вікторії" Пльзень. Матчі відбудуться 13 вересня.

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