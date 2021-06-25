"Встав, як піонер": фанати жорстко затролили Усика за фото з Володимиром Кличком

"Встав, як піонер": фанати жорстко затролили Усика за фото з Володимиром Кличком

Зіркові боксери зустрілися за межами рингу.

В Instagram-акаунті lomus_official було опубліковано фото з двома легендами українського і світового боксу - Олександром Усиком і Володимиром Кличком.

instagram.com/lomus_official

Кадр викликав бурхливий ажіотаж серед уболівальників, які затролили першого за його зовнішній вигляд на знімку. "Сашко встав, як піонер", - написав один із користувачів. "Олександр стоїть у такій позі, ніби першокласник поруч з випускниками", - відреагував інший. "А хто знає, у Олександра туфлі з якого століття, вибачте", - додав третій. "Саша, як на лінійці у школі", - зазначив ще один.

Що відомо про наступний бій Усика?

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Пізніше WBO анонсувала титульний поєдинок між Джошуа і Усиком. Дата бою все ще залишається невідомою.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик зловісно звернувся до Джошуа перед потенційним супербоєм.

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