Вставляє палиці в колеса: "Аталанта" намагається зірвати оренду Малиновського

Французький "Марсель" продовжує цікавитись послугами 29-річного українського хавбека "Аталанти" Руслана Малиновського.

Про це пише OM Mercato з посиланням на La Provence.

Французи намагалися підписати українця влітку, але змогли досягти угоди з "бергамасками".

"Провансальці" мають намір орендувати 29-річного українця. Втім, цей трансфер буде можливим, якщо "Марсель" продасть бразильця Жерсона.

До того ж "Аталанта" не хоче прощатися з гравцем. Щоб унеможливити оренду, італійці підняли ціну на футболіста з 10 до 20 мільйонів євро. Ця сума є непідйомною для "Марселя". Крім того, у Франції не бачать сенсу платити такі гроші за гравця, термін дії контракту якого спливає через півроку.

Цього сезону 29-річний українець зіграв за "Аталанту" 14 матчів, у яких забив один гол і відзначився двома результативними передачами.

"Аталанта" посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А.

Портал Transfermarkt оцінює Руслана у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що Малиновський підписав новий контракт з "Аталантою".

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