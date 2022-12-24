Вставляє палиці в колеса: "Аталанта" намагається зірвати оренду Малиновського

Українець може лишитися в італійському клубі.
Французький "Марсель" продовжує цікавитись послугами 29-річного українського хавбека "Аталанти" Руслана Малиновського.
Про це пише OM Mercato з посиланням на La Provence.
Французи намагалися підписати українця влітку, але змогли досягти угоди з "бергамасками".
"Провансальці" мають намір орендувати 29-річного українця. Втім, цей трансфер буде можливим, якщо "Марсель" продасть бразильця Жерсона.
До того ж "Аталанта" не хоче прощатися з гравцем. Щоб унеможливити оренду, італійці підняли ціну на футболіста з 10 до 20 мільйонів євро. Ця сума є непідйомною для "Марселя". Крім того, у Франції не бачать сенсу платити такі гроші за гравця, термін дії контракту якого спливає через півроку.
- Цього сезону 29-річний українець зіграв за "Аталанту" 14 матчів, у яких забив один гол і відзначився двома результативними передачами.
- "Аталанта" посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А.
- Портал Transfermarkt оцінює Руслана у 18 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що Малиновський підписав новий контракт з "Аталантою".
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