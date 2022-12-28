Встигнув зіграти лише 50 хвилин: захисник "Челсі" знову травмувався

Джеймс не грав до цього два місяці через пошкодження.

Захисник лондонсього "Челсі" Ріс Джеймс отримав травму коліна в матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Борнмута".

Він залишив поле на 51-й хвилині зустрічі, замість нього вийшов Сезар Аспілікуєта.

Серйозність травми наразі невідома. Головний тренер Синіх Грем Поттер повідомив, що у найближчі один-два дні лікарі зможуть дати відповідь щодо термінів відновлення гравця. Очікується, що Ріс пропустить наступний матч Челсі з Ноттінгем Форест.

Зазначимо, що Джеймс вперше вийшов на поле з 16 жовтня. Англієць 2 місяці лікувався від пошкодження коліна, яке отримав у матчі групового етапу Ліги чемпіонів із "Міланом". Через травму він не допоміг збірній Англії на ЧС-2022.

Цього сезону Джеймс провів 12 матчів за "Челсі" у всіх турнірах. На рахунку захисника – два голи та дві результативні передачі.

"Челсі" перебуває на 8-му місці з 24 очками після 15 турів.

Нагадаємо, що поєдинок завершився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0.

Читайте також:

АПЛ онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Здобули перемогу у дербі: "Арсенал" з Зінченком подовжили панування в АПЛ

Гранди АПЛ цікавляться послугами зірки ЧС-2022