Всупереч рекомендаціям МОК: спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до Європейських ігор-2023

Організатори змагань у Польщі не дозволять виступити атлетам з країн-терористок.

Російські і білоруські спортсмени не зможуть взяти участь у Європейських іграх-2023, які відбудуться у польському Кракові від 21 червня до 2 липня.

Про це в ефірі радіостанції RMF повідомив президент оргкомітету змагань Марцін Новак.

За його словами, спортсменів з країн-агресорок не буде на змаганнях у Кракові "за жодних обставин". Навіть попри те, що напередодні МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань.

"Представники Росії та Білорусі не будуть присутні на Європейських іграх за жодних обставин, попри всі процедурні норми", –заявив функціонер.

Він також додав, що якщо МОК вирішить позбавити Європейські ігри статусу відбору до Олімпіади-2024, то організатори змагань у Кракові взагалі відмовляться від проведення турнірів з цих дисциплін.

Зазначимо, що наразі частиною кваліфікації на Олімпіаду в Парижі є турніри з 19 видів спорту, що будуть представлені на Європейських іграх-2023.

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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