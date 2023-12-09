Всупереч рішенню МОК: легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпіади-2024

Росіяни та білоруси не зможуть виступити у змаганнях з легкої атлетики на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, попри те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив спортсменів держав-агресорок у нейтральному статусі.

Про це заявив президент World Athletics Себастьян Коу, повідомляє Athletics Weekly.

За словами Коу, Всесвітня легкоатлетична асоціація не має наміру скасовувати "бан" для спортсменів з РФ та Білорусі, незважаючи на нещодавнє рішення МОК.

"Ви зможете побачити нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі у Парижі – просто не в легкій атлетиці. Я вважаю, це правильно, що міжнародні федерації мають ухвалювати рішення в інтересах свого спорту, що ми і зробили. Наша позиція незмінна та чітка. Ми ухвалили рішення, що там не буде навіть нейтральних спортсменів", – сказав Коу.

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8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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