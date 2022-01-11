Вся справа у хибнопозитивних тестах на COVID-19: англійський гранд опинився в епіцентрі скандалу

Вся справа у хибнопозитивних тестах на COVID-19: англійський гранд опинився в епіцентрі скандалу

До Англійської футбольної ліги надійшли скарги від кількох клубів.

Слова головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа про хибнопозитивні тести на COVID-19 викликали чимало обурення в Англії – це спричинило перенесення півфіналу Кубка англійської ліги.

Як повідомляє The Athletic, Англійська футбольна ліга (EFL) отримала скарги від кількох клубів. Вони хочуть, щоб у зв'язку зі словами Клоппа було здійснено розслідування.

Клуби хочуть дізнатися, коли "Ліверпулю" стало відомо, що лише один тест дав позитивний результат, а всі інші виявилися хибнопозитивними. Вони вважають, що якщо ця інформація надійшла в клуб до гри з "Арсеналом", то матч повинен був пройти за розкладом.

Клуби розчаровані, вони хочуть, щоб цю ситуацію розслідували, оскільки багато хто з них просили про перенесення матчів через спалахи коронавірусу, але отримували відмову.

Матч між "Ліверпулем" та "Арсеналом" повинен був пройти 6 січня, але був перенесений, оскільки мерсісайдський клуб повідомив EFL, що "кількість позитивних тестів у клубі стрімко зростає".

Джерела повідомляють, що перед перенесенням гри гравці "Ліверпуля" здали тести на ковід по два рази. У першому випадку вони здавали аналіз, використовуючи експрес-тести, і, за їх результатами, у клубі було виявлено кілька випадків зараження. У другому випадку футболісти складали ПЛР-тести, які брала у них незалежна лабораторія. За результатами дослідження також було виявлено велику кількість заражень.

Проте третій раунд тестування, який проводився вже після 6 січня, виявив, що майже всі тести, крім одного, насправді були негативними.

Зазначається, що хибнопозитивний результат для експрес-тестів украй нетиповий. Їхня точність оцінюється в 99,97%.

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