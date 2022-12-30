"Всю ніч тікатиме, мов маленький бовдур": Ф'юрі пригрозив "розчавити" Усика в бою за "абсолюта"

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі не сумнівається у своїй перемозі в потенційному поєдинку з чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

"Циганський король" заявив, що влаштує "полювання" на Усика та пообіцяв "спіймати і розчавити" свого суперника.

Також британець розповів, що волів би битися з українцем в Лондоні на стадіоні "Вемблі", проте його промоутери хочуть організувати поєдинок на Близькому Сході.

"В ідеалі я міг би битися з Усиком на "Вемблі". Це величезний бій тут, але мої промоутери Френк Воррен і Боб Арум зацікавилися Близьким Сходом. Так що ми чекаємо, коли надійде пропозиція. Якщо надійде, то надійде, а якщо ні, то ні.

У нас є можливість у найкоротший термін провести цей захід. Тому що Усика можуть змусити битися з претендентами. Якщо наш бій не буде організовано раніше, то він не відбудеться взагалі.

Коли я дістануся до Усика, він буде розчавлений. Не думаю, що він досить великий та сильний, щоб витримати удари. Він – природний легковаговик. Коли ми обидва були молодшими і боксували у любителях, то Усик був у середній вазі, тоді як я був хевівейтером та важив 110 кілограмів.

Це виклик, але він всю ніч тікатиме, мов маленький бовдур. А я полюватиму на нього, і коли мої руки вхоплять його – він буде розчавлений", – наводить слова Ф'юрі The Telegraph.

Раніше промоутер Усика підтвердив домовленість із Ф'юрі щодо проведення об'єднавчого поєдинку. Його переможець стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.

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