Втекла з іншим чоловіком: "Вільярреал" комічно відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів (відео)

"Жовта субмарина" поділилась смішним відео.
У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні вдруге відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати першого жеребкування було анульовано через грубу помилку організаторів.
"Вільярреал" під час першого жеребкування потрапив на "Манчестер Сіті", а в другому - на "Ювентус".
Іспанський клуб відреагував на такий результат жеребкування відео з нареченою, яка втекла від свого нареченого до іншого чоловіка.
We know that the text is in Spanish but you really need to follow us on TikTok...— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) December 13, 2021
https://t.co/HZdjDwI8kI#UCL #UCLDraw pic.twitter.com/FH7HtJWR5c
Перший поєдинок між "Вільярреалом" та "Ювентусом" відбудеться 22 лютого 2022 року, матч у відповідь запланований на 16 березня.
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