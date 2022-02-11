Втер носа нахабному росіянину: фінський лижник здобув "золото" на третій поспіль зимовій Олімпіаді

Ійво Нісканен зумів вирвати перемогу у представника ОКР Олександра Большунова.

У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні відбулася індивідуальна гонка на 15 км у лижників. Її переможцем став фін Ійво Нісканен, який випередив Олександра Большунова з ОКР.

На старт індивідуальної гонки вийшло 99 лижників, які долали дистанцію по черзі - один за одним. У підсумку Нісканен виявився найшвидшим з результатом 37:54.8.

У боротьбі за "золото" він обійшов росіянина Большунова на 23,2 секунди. "Бронзу" виграв норвежець Йоганнес Клебо, який відстав від переможця гонки на 37,5 секунди.

Українські лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода фінішували на 77-му та 78-му місцях відповідно.

Для Нісканена "золото" в індивідуальній гонці вже третє на зимових Олімпіадах. Тричі поспіль фінський лижник закінчував Ігри із золотою нагородою, причому щоразу в різних дисциплінах.

Також це його друга медаль у Пекіні-2022. Раніше Нісканен виграв "бронзу" в скіатлоні, де переможцем став Большунов. Під час церемонії нагородження російський лижник сконфузився, зламавши п'єдестал пошани.

Зазначимо, що рік тому Большунов відзначився дикою витівкою на Кубку світу з лижних гонок. Російський спортсмен на фініші двічі вдарив суперника палицею. Однак хамський вчинок зійшов росіянину з рук - його покарали лише штрафом у розмірі 1,8 тисячі євро та випробувальним терміном, не відсторонивши від гонок.

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