Втер носа Роналду: фото Мессі після перемоги на ЧС-2022 стало другим в історії Instagram за кількістю лайків

Більше вподобань зібрала лише світлина яйця.

Світлина зіркового форварда Ліонеля Мессі в Instagram після чемпіонату світу-2022 з футболу стала однією з найпопулярніших у соцмережі.

На фото аргентинець тримає Кубок світу, який команда здобула у вирішальному протистоянні з французами.

Станом на ранок вівторка, 20 грудня, воно зібрало майже 55 мільйонів вподобань.

Найпопулярнішим наразі фото в Instagram є світлина яйця. 2019 року невідомий автор провів чудернацький експеримент: розмістив фото звичайного курячого яйця на білому фоні і поширив заклик зробити це зображення найпопулярнішим в Instagram. На прохання відгукнулося понад 56 мільйонів користувачів.

Раніше найпопулярнішим фото серед спортсменів була спільна світлина Мессі та Кріштіану Роналду перед Мундіалем. Вона зібрала 42 мільйони лайків.

Нагадаємо, саме Мессі визнали найкращим гравцем ЧС-2022. А ось найкращим бомбардиром турніру став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, з 8 голами він отримав "Золоту бутсу".

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