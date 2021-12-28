Втомився боксувати: "український лев" анонсував завершення своєї кар'єри

Хитров планує надалі займатися тренерською діяльністю.
Український боксер у суперсередній вазі Євген Хитров (20-2, 17 КО) розповів, що швидше за все вже не вийде на ринг.
Надалі українець планує ділитися досвідом з молоддю, яка хоче пов'язати життя з боксом.
"На 95% я, найімовірніше, завершив кар'єру. Я вже стомився боксувати, якщо чесно. Мені 33 роки, я почав боксувати, коли мені було 7. Все своє свідоме життя можна сказати. У юнацтві та на початку дорослого життя я постійно бився.
Я не боксував 2,5-3 роки. Може, ще за гроші я вийду побоксирую. Але останні півроку я певен, що навіть за гроші не вийду боксувати. У мене всього достатньо, добрі друзі, сім'я, оточення.
Мені є чим зайнятися, я не бідна людина. Мене все влаштовує, я повернувся до своєї країни і до свого міста для того, щоб ділитися своїм досвідом із підростаючим поколінням, з молоддю, з дітьми, які розпочинають свій шлях – як і я 25 років тому. Я отримав хороший досвід у США, я маю що розповісти, чим поділитися. Для цього я повернувся додому", - заявив Хитров під час прямого ефіру в Instagram.
- Протягом кар'єри Хитров провів 22 бої, 20 з яких виграв та два програв.
- Останній бій українець провів у листопаді 2019 року. Тоді він нокаутував ганського боксера Ернеста Амузу.
- 14 січня 2017 року Євген зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, поступившись технічним нокаутом американцеві Імманувелу Аліїму за вакантний титул WBC Silver.
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