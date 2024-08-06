Втрапили у гучний скандал: УЄФА замінив арбітрів матчу "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Поляки Бартош Франковскі та Томаш Мусял були затримані поліцією в нетверезому стані.

Європейський футбольний союз (УЄФА) замінив двох суддів першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між київським "Динамо" та шотландським "Рейнджерс".

Як повідомляє TVP Sport, поляки Бартош Франковскі та Томаш Мусял повинні були працювати арбітром VAR та його асистентом відповідно, однак у ніч перед поєдинком вони потрапили у гучний скандал.

Приблизно о 1:40 ночі за місцевим часом їх затримала поліція польського Любліна в нетверезому стані. У крові Франковскі виявили 1,7 проміле алкоголю, у Мусяла – 1,8 проміле.

За інформацією джерела, польські рефері разом з ще одним нетверезим товаришем вкрали дорожній знак і тікали з ним до ТРЦ. Трьох чоловіків судитимуть за знищення дорожньої інфраструктури.

Після цього інциденту УЄФА замінив арбітрів VAR на матч "Динамо" – "Рейнджерс". Замість Франковскі та Мусяла працюватимуть їхні співвітчизники – Томаш Квятковскі та Павел Малєц.

Поєдинок "Динамо" – "Рейнджерс" відбудеться у вівторок, 6 серпня, на "Арені Люблін" у польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рейнджерс" доступна на нашому сайті.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок – о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів позмагається за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Той, хто програє у двоматчевій дуелі між "Динамо" та "Рейнджерс", автоматично потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

Читайте також:

Динамо – Рейнджерс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Мірча Луческу офіційно очолив європейську збірну

Ледь не сталося сенсації: визначилися фіналісти чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024