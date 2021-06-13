Втрата в дебюті: футболіст збірної України травмувався у битві з Нідерландами на Євро-2020

Олександр Зубков поступився місцем на полі Марлосу.
Збірна України зазнала втрати вже на початку стартового матчу на Євро-2020 проти команди Нідерландів. Півзахисник Олександр Зубков отримав пошкодження і не зміг продовжити зустріч.
На 13-й хвилині замість Зубкова на поле вийшов Марлос. Поки рахунок у матчі на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі не відкрито - 0:0.
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- Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є Австрія та Північна Македонія. У поєдинку 1-го туру Австрія обіграла Північну Македонію з рахунком 3:1.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.