Втрата в дебюті: футболіст збірної України травмувався у битві з Нідерландами на Євро-2020

Олександр Зубков поступився місцем на полі Марлосу.

Збірна України зазнала втрати вже на початку стартового матчу на Євро-2020 проти команди Нідерландів. Півзахисник Олександр Зубков отримав пошкодження і не зміг продовжити зустріч.

На 13-й хвилині замість Зубкова на поле вийшов Марлос. Поки рахунок у матчі на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі не відкрито - 0:0.

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Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є Австрія та Північна Македонія. У поєдинку 1-го туру Австрія обіграла Північну Македонію з рахунком 3:1.

Північну Македонію з рахунком 3:1. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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