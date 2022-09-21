Втратила лідерство: збірна України розгромно поступилася Шотландії у Лізі націй

У середу, 21 вересня, відбувся матч першого туру групового етапу Ліги націй сезону-2022/23 між збірними України та Шотландії.

Збірна України поступилася Шотландії у матчі першого туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23. Матч на "Гемпден Парк" завершився з рахунком 3:0 .

Рахунок поєдинку було відкрито на 70-й хвилині зустрічі - відзначився Джон Макгінн. Півзахисник "Астон Вілли" підхопив м'яч за межами штрафного майданчика та майстерно пробив у правий нижній кут воріт.

Шотландці подвоїли перевагу вже через 10 хвилин. Раян Фрейзер навісив з кутового і Ліндон Дайкс кивком голови переправив м'яч у ворота. За три хвилини до кінця матчу ще один кутовий від Фрейзера завершився голом Дайкса у ворота Анатолія Трубіна.

Збірна Шотландії очолює групу Ліги націй, Україна відстає на два бали та перебуває на другій позиції.

У суботу, 24 вересня, команда Олександра Петракова зустрінеться з Вірменією, а у вівторок, 27-го, – знову з Шотландією.

На арені "Гемпден Парк" українці в червні перемагали шотландців у півфіналі кваліфікації на мундіаль в Катарі. А влітку минулого року збірна України на цьому стадіоні обіграла Швецію та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.

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