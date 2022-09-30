Втратили можливість подвоїти призові: стало відомо, скільки збірна України заробила в Лізі націй

За підсумками виступу в Лізі націй сезону-2022/23 збірна України змогла заробити 1,5 мільйона євро призових.

У вівторок, 27 вересня, завершився груповий етап Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. Збірна України виступала в групі 1 Дивізіону B, де суперниками підопічних Олександра Петракова були команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

"Синьо-жовті" посіли друге місце у своїй групі. Переможцем квартету стали шотландці, які в останньому матчі зуміли не програти українській збірній.

Таким чином, за підсумками третього в історії розіграшу Ліги націй "синьо-жовті" заробили 1,5 млн євро . Це фіксована сума призових для кожної команди Дивізіону В, незалежно від показаного в підсумку результату.

Варто зазначити, що якби українці перемогли Шотландію в заключному турі, то заробили б удвічі більше. Для переможців квартетів передбачені подвійні призові, повідомляє ESPN.

Додамо, що збірні з елітного Дивізіону А гарантовано отримали по 2,25 млн євро, Дивізіону С - по 1,125 млн євро, Дивізіону D - по 750 тис євро.

Окрім цього, додаткові призові кошти також отримають учасники фінальної частини Ліги націй, яка відбудеться в червні 2023 року. Переможець турніру отримає 10,5 мільйона євро, а друге, третє і четверте місця - 9, 8 і 7 млн євро відповідно.

Збірна України з 11 очками після шести турів посіла друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами очолила квартет та пробилася до еліти Ліги націй. Третьою фінішувала Ірландія (7). Вірменія з 3 пунктами стала останньою та вилетіла до Ліги С.

Таким чином, у наступному розіграші Ліги націй українська збірна знову виступатиме в Лізі В та намагатиметься завоювати путівку до найвищого дивізіону.

Нагадаємо, стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору Євро-2024

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