Втратили очко на останній хвилині: "Динамо" зазнало чергової поразки у Лізі Європи та лишилося на дні

У четвер, 6 жовтня, київське "Динамо" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23 зіграло проти французького "Ренна".

Київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 2:1 .

Рахунок матчу відкрив на 27-й хвилині Мартен Тер'є, який отримав м'яч у штрафному майданчику, швидко зорієнтувався та без проблем відправив його в праву дев'ятку. "Біло-сині" відповіли за десять хвилин - Віктор Циганков зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у сітку низом по центру воріт.

Команди утримували нічию до кінця другого тайму. За хвилину до кінця матчу Десіре Дуе завдяки помилці захисту "біло-синіх" отримав м'яч та закотив його з близької відстані до воріт.

У іншому матчі групи В "Фенербахче" здолало АЕК Ларнаку - 2:0 .

"Динамо" в групі Ліги Європи: турнірне становище

Після трьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче" (7) і "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Поєдинки 4-го туру групового етапу ЛЄ відбудуться 13 жовтня: "Динамо" - "Ренн", АЕК Ларнака - "Фенербахче".

Нагадаємо, в стартовому турі групового раунду другого за престижністю єврокубку "Динамо" в Стамбулі програло "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.

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