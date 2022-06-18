Втратили перевагу в два сети: збірна України з волейболу не зуміла вийти до фіналу Золотої Євроліги

Втратили перевагу в два сети: збірна України з волейболу не зуміла вийти до фіналу Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу зупинилася за крок від вирішального матчу Золотої Євроліги-2022.

У півфінальному поєдинку "Фіналу чотирьох" українська команда, яка перед цим виграла всі матчі групового етапу, на жаль, поступилася чехам - 2:3 .

"Синьо-жовті" вдало розпочали зустіч і перемогли у перших двох партіях. Однак Чехія змогла здійснити камбек і завершити наступні три сети на свою користь.

У підсумку, рахунок цього протистояння - 25:23, 25:22, 23:25, 22:25, 10:15.

В іншому півфінальному матчі зустрінуться команди Туреччини та Хорватії. Переможець у фіналі зіграє проти Чехії, а команда, яка програє, протистоятиме українцям в поєдинку за третє місце.

"Фінал чотирьох" Золотої Євроліги відбувається в Хорватії. Україна, Туреччина та Чехія пробилися до фінального етапу турніру як переможці своїх груп, а хорвати зіграють тут на правах господарів майданчика.

Зазначимо, що українська збірна вдруге поспіль та втретє в історії пробилася до "Фіналу чотирьох" Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за "золото" програли Туреччині.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу не потрапила до фінального етапу Золотої Євроліги-2022.

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