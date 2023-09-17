Втратили шанс піднятися на другу сходинку: "Рух" несподівано програв новачку УПЛ

Львів'яни зазнали невдачі у поєдинку проти ЛНЗ.

"Рух" на виїзді поступився ЛНЗ у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Черкасах завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Рахунок у зустрічі було відкрито наприкінці першого тайму – на 36-й хвилині у складі ЛНЗ відзначився Денис Норенков.

Після перерви львів'янам вдалося відновити паритет – на 63-й хвилині матчу забив Ілля Квасниця.

Ближче до кінця поєдинку новачок елітного дивізіону чемпіонату України неочікувано зумів вирвати перемогу. Вирішальний гол на 86-й хвилині записав до свого активу Максим Прядун.

Таким чином, "Рух" (11 очок) не скористався можливістю вийти на друге місце в УПЛ і продовжує посідати п'яту сходинку. ЛНЗ (7 балів) піднявся на десяту позицію.

У наступному турі львівський клуб зіграє з "Шахтарем", а команда з Черкас протистоятиме "Динамо". Обидва матчі відбудуться 23 вересня.

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