Знепритомнів на тренуванні: 22-річний колумбійський футболіст раптово помер

Півзахисник аргентинського "Атлетіко Тукуман" Андрес Баланта помер у віці 22 років.

Про це повідомляє Marca.

Футболіст знепритомнів під час тренування, медики намагалися його реанімувати на місці, після чого гравця доправили до лікарні, де було констатовано смерть. Реанімаційні маневри і робота дефібрилятора більше 40 хвилин не давали результатів.

Відомо, що 2019 року Баланта вже непритомнів, тоді жоден із проведених аналізів не показав відхилень.

Баланта виступав за "Атлетіко Тукуман" із червня 2022 року на правах оренди. Права на гравця належали колумбійському клубу "Депортіво Калі", вихованцем якого він був.

Нагадаємо, що відомий шотландський футболіст Гевін Стоукс трагічно загинув у ДТП.

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