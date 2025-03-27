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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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630
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Втратив здатність говорити: з'явилася нова інформація про стан Міхаеля Шумахера

Здоров'я легенди Формули-1 тримають у таємниці від 2013 року, коли "Червоний барон" дістав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер / © Associated Press

Німецький журналіст Фелікс Горнер повідомив нові подробиці стану здоров'я семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера.

За інформацією репортера німецького телеканалу RTL, який упродовж тривалого часу висвітлював кар'єру легендарного гонщика, 56-річний "Червоний барон" втратив здатність говорити.

"Це дуже сумна ситуація. Міхаель повністю залежний від догляду. Він більше не може розмовляти. До нього дозволено наближатися максимум 20 особам. І я вважаю, що це правильний підхід, адже родина діє в його інтересах. Він завжди дуже цінував своє приватне життя, і ця позиція залишається незмінною", – розповів Горнер.

Що відомо про стан здоров'я Міхаеля Шумахера

У грудні 2013 року Міхаель Шумахер, вже після завершення кар'єри автогонщика, дістав тяжку черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах. Німецькому гонщику провели кілька термінових операцій, він провів шість місяців у комі. Відтоді його на публіці ніхто не бачив.

У вересні 2019-го Міхаеля доправили до кардіологічного відділення однієї з лікарень Парижа, де планувалася операція з пересадки стовбурових клітин в серцеву тканину. Тоді одна зі співробітниць клініки зізналася, що Шумахер був притомним.

У листопаді того ж року дружину гонщика звинуватили у приховуванні правди про стан Міхаеля. Та відповіла, що він у надійних руках, а конфіденційність про його здоров'я – побажання гонщика.

У червні 2020-го повідомлялося, що Шумахер перенесе ще одну операцію.

Своєю чергою, швейцарський нейрохірург Еріх Рідерер пояснив, чому стан Міхаеля після мозкової травми не покращиться.

У жовтні 2024 року донька Міхаеля Шумахера – Джина-Марія – вийшла заміж. Згідно з чутками, весілля відвідав і "Червоний барон", проте не повідомляється, в якому стані він був на святі. Гостям заходу заборонили брати із собою мобільні телефони, тож фото та відео в Мережі не з'явилося.

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