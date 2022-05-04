Втретє за п'ять років побореться за трофей: визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів

Втретє за п'ять років побореться за трофей: визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 травня, відбувся матч-відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів між "Вільярреалом" та "Ліверпулем".

Поєдинок на "Естадіо-де-ла-Сераміка" завершився перемогою гостей - 2:3 .

Рахунок матчу відкрив вже на третій хвилині Булай Діа. За кілька хвилин до кінця першого тайму Франсіс Коклен подвоїв перевагу господарів поля.

Однак у другому таймі фортуна відвернулася від "жовтої субмарини". Трьома голами з інтервалом у кілька хвилин відзначились Фабіньо, Луїс Діас і Садіо Мане.

Більше того, "Вільярреал" догравав матч у меншості - "червону" отримав Етьєн Капу.

В першому поєдинку півфіналу також перемогли "червоні", а отже за сумою двох зустрічей "Ліверпуль" пробився до фіналу Ліги чемпіонів. Для "мерсісайдців" цей фінал стане третім за останні п'ять років. У сезоні-2017/18 "Ліверпуль" у фіналі поступився мадридському "Реалу", а у сезоні-2018/19 став володарем трофею.

Нагадаємо, що завтра "Манчестер Сіті" та "Реал Мадрид" визначать другого фіналіста. Початок зустрічі - 22:00.

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