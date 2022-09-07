"Втрутилося життя": титулована німецька біатлоністка несподівано оголосила про завершення кар'єри

Про це 35-річна спортсменка оголосила на своїй сторінці в Instagram.

Гільдебранд зізналася, що збиралася виступати ще один сезон та планувала взяти участь у домашньому чемпіонаті світу-2023 в Обергофі, проте через вагітність вирішила попрощатися з біатлоном раніше.

"Я мала мрію, я мала ціль, я мала план на шляху до чемпіонату світу з біатлону в Обергофі. Але втрутилося життя. Тепер я з нетерпінням чекаю на нові завдання, що чекають на мене в ролі матері наступного року", - написала Франциска.

За свою кар'єру Гільдебранд двічі ставала чемпіонкою світу в жіночій естафеті (2015, 2017). Загалом на її рахунку чотири медалі світових першостей: усі - в естафетах.

Франциска здобула 14 перемог і загалом 30 медалей на етапах Кубка світу, серед них дев'ять особистих нагород (2-4-3).

Гільдебранд брала участь у двох Олімпійських іграх (2014, 2018). Найкращий особистий результат - дев'яте місце в індивідуальній гонці в Пхенчхані-2018.

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