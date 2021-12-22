Вундеркінд "Барселони" грає матчі з розв'язаними шнурками: причина може здивувати

А йому вже 17 років.
Півзахисник іспанської "Барселони" Гаві проводить матчі з розв'язаними шнурками.
Як з'ясувалося, 17-річний вундеркінд "блаугранас" виступає так, тому що банально не вміє їх зав'язувати. Про це розповів у Twitter журналіст Марк Марба Пратс.
"Гаві з раннього віку грає з розв'язаними шнурками, бо не знає, як їх правильно зав'язувати. Він звик грати так і не турбується про це", - сказав він.
Зазначається, що нерідко з цією проблемою йому допомагають одноклубники, які й зав'язують шнурки Гаві.
- Цього сезону на рахунку Гаві 22 матчі у всіх турнірах, один забитий м'яч та три результативні передачі;
- Цей талановитий футболіст є вихованцем "Барселони". Діючий контракт півзахисника з клубом розрахований до червня 2023 року;
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює виконавця в 25 млн євро.
Раніше ТСН проспорт розповідав про те, що Гаві побив рекорд у збірній Іспанії, який тримався 75 років.