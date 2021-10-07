Вундеркінд "Барселони" побив рекорд у збірній Іспанії, який тримався 75 років

І це при тому, що він лише нещодавно почав грати за основний склад "блаугранас".

Неймовірне досягнення вдалося підкорити юному футболісту збірної Іспанії Гаві у матчі 1/2 фіналу Ліги націй УЄФА-2020/21 проти Італії.

Так, 17-річний півзахисник вийшов на дуель зі "Скуадрою Адзуррою" з перших хвилин. Ця поява в стартовому складі "Фурії Рохи" стала для Гаві першою в кар'єрі. Утім, це лише частину його успіху.

Уся річ в тому, що поява Гаві в поєдинку з італійцями призвела до побиття рекорду, який тримався цілих 75 років. Гаві став наймолодшим дебютантом в історії збірної Іспанії. У віці 17 років та 62 днів хавбек перевершив це неймовірне досягнення, яке належало Анхелю Субієти. Тому на момент дебюту в складі національної збірної Іспанії було 17 років і 284 днів. Досягнення Субієти трималося від 1936 року.

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Gavi se convierte en el jugador más joven de la historia en debutar con la @SeFutbol



1⃣. Gavi (17 años y 62 días)

2⃣. Zubieta (17 años y 284 días)

3⃣. @ANSUFATI (17 años y 308 días) pic.twitter.com/GMmZ1Kr1ZY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2021

"Що стосується дебюту Гаві, то тільки подивіться, які гарні кадри є у нашої країни! Це ненормально - спостерігати за гравцем його віку в дебютній грі за збірну і з такою впевненістю у власних силах! Він - майбутнє цієї збірної, і, як мені здається, вже став її справжнім.

Верратті (гравець збірної Італії, прим.) - його кумир. Я сказав йому перед матчем: Раз так, то ти сьогодні задавиш його в пресингу від першої і до останньої секунди. Йому такі слова, вочевидь, сподобалися", - сказав після гри головний тренер іспанської команди Луїс Енріке.

Гаві провів у матчі проти Італії 84 хвилини;

На його рахунку в складі "Барселони" лише сім появ (363 хвилини), а його дебют за першу команду каталонців відбувся 29 серпня.

Додамо, що збірна Іспанії перемогла Італію на її полі з рахунком 2:1. У фіналі команда Енріке зіграє з переможцем пари Бельгія - Франція. Їхня дуель відбудеться 7 жовтня о 21:45 за київським часом.

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