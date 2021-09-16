Вундеркінд "Боруссії" в прямому ефірі поцілував одноклубника після рекорду в Лізі чемпіонів (відео)

Вундеркінд "Боруссії" в прямому ефірі поцілував одноклубника після рекорду в Лізі чемпіонів (відео)

Джуд Беллінгем та Ерлінг Голанд принесли "джмелям" перемогу в Стамбулі.

Кумедний інцидент стався після матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між турецьким "Бешикташем" і дортмундською "Боруссією". 18-річний півзахисник "джмелів" Джуд Беллінгем під час інтерв'ю в мікстзоні цьомнув у щоку свого зіркового одноклубника Ерлінга Голанда.

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Англієць та норвежець взяли активну участь у перемозі німецького клубу над турецьким (2:1). Обидва забили по голу в першому таймі, що в підсумку дозволило "чорно-жовтим" виграти поєдинок.

Після гри 21-річний Голанд давав журналістам інтерв'ю. В цей момент до нього підбіг Беллінгем і несподівано чмокнув у щоку. Норвежець відреагував на такі ніжності партнера по команді широкою усмішкою.

Kiss and assist as Bellingham inspires Dortmund to win at Besiktas 2-1 first match day of the Champions League. ♥ #BJKBVB pic.twitter.com/N2Xi0fgwtc — #UCL On LIGI ™ (@LIGIFootball) September 15, 2021

Цікаво, що в матчі з "Бешикташем" Беллінгем встановив рекорд. Хавбек "Боруссії" став наймолодшим автором забитих м'ячів у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль.

Джуд перевершив досягнення форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (18 років і 85 днів), встановлене в березні 2017 року, коли він грав за "Монако". На момент матчу в Стамбулі Беллінгему виповнилося 18 років і 78 днів.

18 - Jude Bellingham (18y 78d) has become the youngest player ever to score in consecutive Champions League games, surpassing Kylian Mbappé (18y 85d in March 2017). Prodigy. #BJKBVB pic.twitter.com/gqsbqtNCmT — OptaFranz (@OptaFranz) September 15, 2021

Відеоогляд матчу "Бешикташ" - "Боруссія" Дортмунд

В іншому матчі групи C амстердамський "Аякс" знищив лісабонський "Спортинг" (5:1). Форвард нідерландського клубу Себастьян Алле повторив унікальний рекорд Марко ван Бастена в Лізі чемпіонів.

Марко ван Бастена в Лізі чемпіонів. Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Боруссія" - "Спортинг", "Аякс" - "Бешикташ".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

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