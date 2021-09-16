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Вундеркінд "Боруссії" в прямому ефірі поцілував одноклубника після рекорду в Лізі чемпіонів (відео)

Вундеркінд "Боруссії" в прямому ефірі поцілував одноклубника після рекорду в Лізі чемпіонів (відео)

Скріншот відео

Джуд Беллінгем та Ерлінг Голанд принесли "джмелям" перемогу в Стамбулі.

Кумедний інцидент стався після матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між турецьким "Бешикташем" і дортмундською "Боруссією". 18-річний півзахисник "джмелів" Джуд Беллінгем під час інтерв'ю в мікстзоні цьомнув у щоку свого зіркового одноклубника Ерлінга Голанда.

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Англієць та норвежець взяли активну участь у перемозі німецького клубу над турецьким (2:1). Обидва забили по голу в першому таймі, що в підсумку дозволило "чорно-жовтим" виграти поєдинок.

Після гри 21-річний Голанд давав журналістам інтерв'ю. В цей момент до нього підбіг Беллінгем і несподівано чмокнув у щоку. Норвежець відреагував на такі ніжності партнера по команді широкою усмішкою.

Цікаво, що в матчі з "Бешикташем" Беллінгем встановив рекорд. Хавбек "Боруссії" став наймолодшим автором забитих м'ячів у двох матчах Ліги чемпіонів поспіль.

Джуд перевершив досягнення форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (18 років і 85 днів), встановлене в березні 2017 року,  коли він грав за "Монако". На момент матчу в Стамбулі Беллінгему виповнилося 18 років і 78 днів.

Відеоогляд матчу "Бешикташ" - "Боруссія" Дортмунд

  • В іншому матчі групи C амстердамський "Аякс" знищив лісабонський "Спортинг" (5:1). Форвард нідерландського клубу Себастьян Алле повторив унікальний рекорд Марко ван Бастена в Лізі чемпіонів.
  • Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Боруссія" - "Спортинг", "Аякс" - "Бешикташ".
  • По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де у стикових матчах поборються проти команд, які посіли другі місця у групах ЛЄ.
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