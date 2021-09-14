Вундеркінд "Боруссії" вперше хильнув пива просто посеред матчу: кумедне відео розірвало Мережу

Вундеркінд "Боруссії" вперше хильнув пива просто посеред матчу: кумедне відео розірвало Мережу

Джуд Беллінгем скуштував напій під час святкування забитого голу "джмелів", однак одразу виплюнув.

Юний півзахисник дортмундської "Боруссії" Джуд Беллінгем потрапив у курйозний інцидент під час матчу 4-го туру німецької Бундесліги проти "Баєра".

На 77-й хвилині норвезький форвард Ерлінг Голанд реалізував пенальті та вивів "джмелів" вперед. Разом з партнерами зірковий бомбардир побіг до кутового прапорця, щоб відсвяткувати забитий гол.

Після того, як гравці "Боруссії" підбігли до трибуни, фанати леверкузенців почали закидати їх пластиковими склянками. Одну з них вирішив спіймати 18-річний Беллінгем. Джуд спритно зловив напій і зробив ковток. Очевидно, пиво виявилося не до вподоби англійському таланту - він моментально виплюнув рідину і жбурнув склянку на газон.

Після матчу Беллінгем виклав фото інциденту в Twitter і зізнався, що спробував пиво вперше в житті.

"Ідеальний день для першого пива. Не сподобалося", - написав 18-річний футболіст.

Perfect day for my first beer... Not a fan.#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021

Відео курйозного епізоду також з'явилося в соцмережах. Джуд репостнув його собі на сторінку, додавши короткий тост і смайл з пивом.

"Боруссія" на виїзді перемогла "Баєр" з рахунком 4:3 . Беллінгем забив один з голів, але його скасували після перегляду VAR.

. Беллінгем забив один з голів, але його скасували після перегляду VAR. "Джмелі" з 9 очками після 4 турів посідають третю сходинку Бундесліги. Лідирує в чемпіонаті з 12 очками "Вольфсбург".

Раніше ТСН Проспорт писав, що в США під час футбольного матчу кіт зірвався з трибуни і пережив чудесний порятунок. Вся арена зустріла щасливий кінець історії гучними оплесками.

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