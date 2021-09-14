Вундеркінд "Боруссії" вперше хильнув пива просто посеред матчу: кумедне відео розірвало Мережу

Джуд Беллінгем скуштував напій під час святкування забитого голу "джмелів", однак одразу виплюнув.
Юний півзахисник дортмундської "Боруссії" Джуд Беллінгем потрапив у курйозний інцидент під час матчу 4-го туру німецької Бундесліги проти "Баєра".
На 77-й хвилині норвезький форвард Ерлінг Голанд реалізував пенальті та вивів "джмелів" вперед. Разом з партнерами зірковий бомбардир побіг до кутового прапорця, щоб відсвяткувати забитий гол.
Після того, як гравці "Боруссії" підбігли до трибуни, фанати леверкузенців почали закидати їх пластиковими склянками. Одну з них вирішив спіймати 18-річний Беллінгем. Джуд спритно зловив напій і зробив ковток. Очевидно, пиво виявилося не до вподоби англійському таланту - він моментально виплюнув рідину і жбурнув склянку на газон.
Haaland’s penalty from the B04 stands #B04BVB (look for Bellingham’s beer catch) #bundesliga @ErlingHaaland @BellinghamJude @BlackYellow pic.twitter.com/cSIMXEMK2R— zeitgeist8020 (@zeitgeist8020) September 11, 2021
Після матчу Беллінгем виклав фото інциденту в Twitter і зізнався, що спробував пиво вперше в житті.
"Ідеальний день для першого пива. Не сподобалося", - написав 18-річний футболіст.
Perfect day for my first beer... Not a fan.#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N— Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021
Відео курйозного епізоду також з'явилося в соцмережах. Джуд репостнув його собі на сторінку, додавши короткий тост і смайл з пивом.
Cheers. https://t.co/HK1r21EM2N— Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021
- "Боруссія" на виїзді перемогла "Баєр" з рахунком 4:3. Беллінгем забив один з голів, але його скасували після перегляду VAR.
- "Джмелі" з 9 очками після 4 турів посідають третю сходинку Бундесліги. Лідирує в чемпіонаті з 12 очками "Вольфсбург".
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