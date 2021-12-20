Вважали висхідною зіркою: у віці 27 років загадково помер американський боєць UFC

Свій останній бій він провів наприкінці жовтня.

У віці 27 років загадково помер американський боєць UFC Джордан Янг.

Про це повідомляє MMAJunkie.

Трагічна звістка надійшла в неділю, 19 грудня. Причин смерті 27-річного спортсмена не повідомляються. Факт смерті підтвердив тренер бійця Дерік Сантос.

"Я тихо вийшов із роздягальні, знайшов темну кімнату і заплакав. Не міг повірити в це, чув його голос у своїй голові. Стояв здивований, перш ніж мені довелося зібратися, щоб виконати роботу. Я полюбив Джордана.

Лише кілька тижнів тому ми з ним говорили про те, яким крутим буде 2022-й і він хотів якнайшвидше повернутися до тренувань, залікувавши невелику травму. Він був на позитиві, і я був щиро за нього радий. Ми разом із надією дивилися у майбутнє після його великої перемоги в останньому поєдинку.", - сказав Сантос.

Зазначимо, що свій останній бій Янг провів 28 жовтня, коли ефектно нокаутував росіянина Омара Ахмедова на турнірі PFL. Американець правим аперкотом у голову перекинув росіянина на канвас у третьому раунді. Добивання не знадобилося, тому що рефері дав відмашку. Це був його другий виступ у PFL, а до цього Джордан провів сім поєдинків у Bellator, вигравши шість з них.

Джордан Янг за свою кар'єру встиг здобути 12 перемог у змішаних єдиноборствах, одна з перемог була здобута нокаутом. На його рахунку також дві поразки.

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