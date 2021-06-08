Вважатимуть сепаратизмом: у Росії назвали жорстке покарання за носіння форми збірної України

Уболівальникам, які одягнуть нове екіпірування "синьо-жовтих" у РФ, загрожуватиме тривале ув’язнення.

Російський адвокат Ігор Бушманов розповів, чим може загрожувати носіння нової форми збірної України на території РФ.

За словами адвоката, носіння футболки з зображенням контуру України з Кримським півостровом може бути розцінено як "сепаратизм", та каратися 4 або 5 роками позбавлення волі.

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм - публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ.

Говорячи простою мовою, уболівальникам не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ. В іншому разі вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, а в разі повторного правопорушення - до кримінальної терміном до чотирьох років. Якщо ці дії були вчинені з використанням ЗМІ або, наприклад, особистого блогу, то термін кримінальної відповідальності зросте до п’яти років", - наводить слова Бушманова Sport24.

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Напередодні українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала значний резонанс у Мережі і обурення у країни-агресора.

В російські Держдумі вимагали заборонити нове екіпірування збірної України, однак УЄФА заявив, що комплект виконаний згідно з усіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Підтримали Україну і посольства США і Великої Британії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "Вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Новини світу: росіяни влаштували скандал довкола нової форми українських футболістів

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