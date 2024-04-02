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Вважався зниклим безвісти: у боях з російськими окупантами загинув український гандболіст

Вважався зниклим безвісти: у боях з російськими окупантами загинув український гандболіст

Сергій Чуприна / Фото: facebook.com/uhfukraine

Сергій Чуприна віддав своє життя заради батьківщини.

На війні проти російських загарбників загинув колишній український гандболіст Сергій Чуприна.

Трагічну звістку повідомила Федерація гандболу України.

Від кінця липня 2023 року 43-річний Чуприна вважався зниклим безвісти. Лише наприкінці березня 2024-го стало точно відомо про його смерть.

"Довгих 8 місяців родина та друзі сподівалися, що Сергій Чуприна живий. Та, на жаль, наприкінці березня 2024 року надійшла невтішна звістка: 26 липня 2023 року у боях за Роботине 43-річний вінницький гандболіст загинув…", – йдеться в дописі.

Чуприна був віцечемпіоном першої ліги України з гандболу, переможцем Універсіади серед збірних команд вищих навчальних закладів Вінницької області та капітаном збірної команди свого регіону.

Після завершення ігрової кар'єри Сергій робив вагомий внесок у популяризацію гандболу – допомагав організовувати змагання різного рівня.

Прощання з полеглим воїном відбулося у понеділок, 1 квітня, у Вінниці.

Раніше повідомлялося, що на війні проти Росії загинув чемпіон України та призер юнацького чемпіонату Європи з веслування Дмитро Губанов.

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