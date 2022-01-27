Вважає зрадником: стало відомо, чому Мессі почав зневажати Піке

Аргентинець розчарувався у колишньому партнері по команді.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі був вимушений влітку минулого року залишити "Барселону" через фінансові проблеми клубу. "Блаугранас" не мали можливості підписати новий контракт з аргентинцем через закон про фінансовий фейр-плей.

У жовтні минулого року іспанський захисник Жерар Піке продовжив контракт із каталонським клубом, пішовши на зниження зарплати.

За інформацією Sport.es, Мессі засмутив та розчарував такий вчинок експартнера по команді. Іспанець вирішив продовжити угоду з "Барселоною" відразу після відходу аргентинського форварда, а не спробував зробити це до того, щоб покращити становище клубу.

Джерело зазначає, що відтепер Мессі вважає Піке зрадником.

У поточному сезоні аргентинець провів 17 матчів за французький клуб, у яких забив шість голів та виконав шість результативних передач.

На рахунку Піке 18 матчів у футболці "Барселони" та один гол.

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